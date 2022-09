Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : se redresse au-delà des 93E information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 16:34









(CercleFinance.com) - Airbus se redresse au-delà des 93E après un bref test de la zone de soutien des 90,9E (de la fin juin et du 7 mars) : le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 94,36E du 15 septembre qui coïncide avec le plancher du 1er septembre puis la résistance court terme des 98E.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +2.31%