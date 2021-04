Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : se rapproche des 100E, à 3% des sommets annuels Cercle Finance • 01/04/2021 à 14:03









(CercleFinance.com) - Airbus se rapproche des 100E et revient à 3% des sommets annuels (102,7/103E des 25/02 et 07/03). En cas de franchissement, le potentiel de hausse libéré par la sortie de corridor 82,5/97E pourrait valider un objectif de 111E.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +4.02%