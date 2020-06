Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : se hisse vers 73E, zénith du 26/03 retracé Cercle Finance • 04/06/2020 à 17:54









(CercleFinance.com) - Airbus continue de bénéficier d'un phénomène de 'rotation sectorielle' se hisse vers 73E en intraday et en termine au contact des 72E, son zénith du 26 mars: le prochain objectif se situe vers 75,5E, son zénith de la mi-juin 2017, puis vers 80E

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +6.07%