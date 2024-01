Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus : se hisse vers 143E, résistance à 144E information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 12:38









(CercleFinance.com) - Profitant des déboires de son concurrent Boeing, Airbus se hisse vers 143E, égalant son zénith d'ouverture du 13 décembre et tutoyant le zénith des 144E du 14/12.

En cas de franchissement, le titre s'en irait tester 151E par le jeu du 'report d'amplitude' compte tenu de son récent pullback vers 137E.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +2.38%