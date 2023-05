Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : se hisse au-delà de 126E, les 129,3E à portée information fournie par Cercle Finance • 16/05/2023 à 14:07









(CercleFinance.com) - Airbus se hisse au-delà de 126E (ex-zénith du 20 février) et le titre se dirige vers un retracement du sommet annuel des 129,3E du 20 avril, le dernier obstacle avant le retracement du zénith historique des 139E du 24 janvier puis 12 février 2020.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +2.49%