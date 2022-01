Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : se hisse au contact des 114,35E information fournie par Cercle Finance • 26/01/2022 à 17:44









(CercleFinance.com) - Airbus se hisse au contact des 114,35E, ce qui efface toutes les pertes depuis le 21 janvier: retour à la case départ mais risque de plafonnement vers 116,2E, l'ex-zénith du 10/11/2021.

La tendance haussière moyen terme n'est pas menacée mais gare à la cassure des 107,4E : les 98E seraient alors en ligne de mire.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +5.43%