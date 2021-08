Airbus SE : Achat du turbo PUT 74QIC (74QIC) information fournie par Zonebourse • 10/08/2021 à 10:19

(Zonebourse.com) La configuration technique du titre Airbus laisse présager une consolidation, au moins à court terme. La résistance des 116.9 EUR devrait jouer pleinement son rôle et faire barrage au mouvement haussier initié à court terme. Par conséquent, pour profiter de cette correction technique avec les 103.6 EUR comme principal objectif, une position vendeuse pourra être ouverte dans la zone actuelle. On se positionnera sur le turbo PUT Citigroup 74QIC qui cote 2.55 EUR. Le potentiel de gain est de l'ordre de 40% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 121 EUR, limitera le risque à 25%. Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli