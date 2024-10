Airbus, Scor, Spie, Stif... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Airbus

Airbus a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de septembre 2024. Le groupe aéronautique a ainsi livré 50 avions commerciaux à 29 clients. En parallèle, 235 commandes brutes ont été enregistrées le mois dernier. Il a livré 497 appareils depuis le début de l'année à 77 clients. Airbus prévoit de livrer environ 770 appareils cette année.

Clasquin/SAS

Suite à l'annonce du 21 mars 2024 et à l'obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités réglementaires compétentes, Clasquin confirme la finalisation de l'acquisition des actions détenues par M. Yves Revol et Olymp, représentant 42,06% du capital social de Clasquin SA, par SAS Shipping Agencies Services Sàrl, au prix de 142,03 euros par action. Ce prix représente une prime de 13,17% par rapport au dernier cours de clôture et de 14,22% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes sur 60 jours de bourse avant l'annonce de l'offre.

Enertime

Enertime, société française des "CleanTech" au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie) annonce sa mise en liquidation judiciaire. Cette décision a été prise par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 9 octobre. Aucune offre de reprise n'a été officiellement déposée. Les actions de la société, qui étaient jusqu'ici cotées en bourse, sont désormais sans valeur et leur cotation ne reprendra pas.

JCDecaux

JCDecaux SE renforce sa démarche d'éco-conception en lançant Eco Design Index, un outil pédagogique permettant d'évaluer et de communiquer sur la performance environnementale de ses mobiliers. Il permet d'évaluer les principaux impacts environnementaux des produits, mais aussi de comparer leur performance en éco-conception au sein d'une même famille.

Scor

Scor annonce être entré en négociations exclusives avec Huyghens de Participations, la holding du groupe Albin Michel, pour la cession de sa participation au capital de la société Humensis. Humensis a été fondé en 2016 avec l'ambition d'œuvrer à la diffusion des connaissances. Scor a accompagné son développement, jusqu'à en faire le neuvième groupe d'édition généraliste et scolaire en France. Scor "entend confier à un acteur clé de l'édition la préservation et le développement futur des marques du groupe Humensis, tout en maintenant leur rayonnement dans l'écosystème intellectuel français".

Spie

Spie annonce l'acquisition de 88% de Spefinox, un expert des process industriels dédiés aux secteurs de l'agroalimentaire, la cosmétique et la pharmacie. Fondée en 1999 et basée à Quiévrechain (Nord), la société emploie environ 25 collaborateurs qualifiés et a généré en 2023 une production de 6,6 millions d'euros. Grâce à cette acquisition, Spie renforce son pôle d'expertise dédié aux process industriels des secteurs de l'agroalimentaire, de la cosmétique et de la pharmacie au sein de sa filiale française Spie Industrie.

Stif

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Stif s'établit à 27,67 millions d'euros au premier semestre 2024, en progression de +69% par rapport au premier semestre 2023. Sur un plan géographique, Stif France contribue à hauteur de 86,7% du chiffre d'affaires groupe sur le semestre, soit 24 millions d'euros, en hausse de +74%. Les ventes hors de France représentent 83% du chiffre d'affaires groupe. Au 30 juin 2024, la marge brute s'établit à 64,6% du chiffre d'affaires, en nette amélioration par rapport au premier semestre de l'exercice précédent (55,4%).

Voyageurs du Monde

Voyageurs du Monde a dévoilé au titre du premier semestre un résultat net, part du groupe, en recul de 7,3% à 5,5 millions d'euros. Dans le même temps, l'Ebitda a augmenté de 13,8% à 9,6 millions d'euros. Pour la deuxième année consécutive, les résultats au 30 juin, habituellement déficitaires en raison de la périodicité des départs qui ont lieu majoritairement au deuxième semestre, sont bénéficiaires. Le chiffre d'affaires a augmenté de 10,6% à 289 millions d'euros.