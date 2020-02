Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus scelle le rachat de la part de Bombardier dans le programme A220 Reuters • 13/02/2020 à 06:47









(Actualisé avec éléments supplémentaires) PARIS, 13 février (Reuters) - Airbus AIR.PA a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec le canadien Bombardier BBDb.TO pour racheter sa part dans le programme A220. Cette accord marque la fin de la présence de Bombardier dans le secteur de l'aviation commerciale, avec le transfert du reste de sa participation dans Airbus Canada à la maison mère Airbus SE et au gouvernement de la province canadienne du Québec. Bombardier va percevoir 591 millions de dollars (543 millions d'euros), déduction faite des ajustements, et n'aura plus de besoins futurs de fonds d'immobilisation pour Airbus Canada. Airbus et Bombardier ont indiqué que l'accord permettrait de garantir plus de 3.300 emplois au Québec. L'entreprise canadienne a ajouté que l'accord l'aiderait à améliorer sa situation financière globale. "Cette transaction soutient nos efforts destinés à gérer notre structure de capital et complète notre sortie stratégique de l'aéronautique commerciale", a dit le PDG de Bombardier, Alain Bellemare. Des sources proches du dossier ont déclaré à Reuters que Bombardier pourrait vendre ses activités ferroviaires à Alstom ALSO.PA , bien qu'aucun accord n'ait pour le moment été finalisé entre les deux groupes. Airbus a déclaré qu'il allait détenir 75% d'Airbus Canada, tandis que la participation du gouvernement du Québec dans le programme allait passer à 25%. La transaction prévoit qu'Airbus acquiert également des capacités de production d'A220 et d'A330 de Bombardier à Saint-Laurent, au Québec, a précisé l'avionneur européen dans un communiqué. (Sudip Kar-Gupta; version française Jean Terzian)

