Airbus: Saudia Group commande 105 appareils A320neo

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé lundi que la compagnie aérienne publique Saudia lui avait passé une commande de 105 appareils de la famille A320neo, un accord estimé autour de 11,6 milliards de dollars aux prix catalogue.



Saudia, qui représente le transporteur low-cost saoudien flyadeal, porte sur 12 A320neo et 93 A321neo, ce qui va porter sa flotte à 144 appareils A320neo.



Cette annonce intervient alors que Saudia, qui doit faire face à une demande grandissante, prévoit d'accroître le nombre de ses vols, alors que la compagnie propose actuellement une centaine de destinations sur quatre continents.



Elle survient aussi alors que l'Arabie Saoudite s'est donné comme objectif d'accueillir plus de 150 millions de touristes par an à horizon 2030.



Les monocouloirs de la famille A320 ont reçu à ce jour près de 18.000 commandes auprès de plus de 300 clients.





