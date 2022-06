Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: satellite SARah-1 préparé pour son lancement information fournie par Cercle Finance • 13/06/2022 à 11:45









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que son satellite d'observation de la Terre 'SARah-1', construit pour le compte d'OHB System, a été transporté de Friedrichshafen (Allemagne) à Vandenberg (Californie), où il est maintenant préparé pour son lancement ce mois-ci.



Nouveau système de reconnaissance opérationnelle développé pour le compte de l'armée allemande, SARah remplacera le système actuel SAR-Lupe avec des capacités et des performances nettement plus étendues.



Le lancement et la mise en service (LEOP) du satellite seront supervisés depuis le centre de contrôle d'Airbus à Friedrichshafen. L'étalonnage, la validation et l'exploitation qui suivront seront effectués depuis le centre de contrôle de l'armée allemande.





