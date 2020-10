Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : SAS prend livraison de son premier A321LR Cercle Finance • 15/10/2020 à 15:43









(CercleFinance.com) - SAS, un transporteur scandinave, a pris livraison du premier des trois A-321LR loués auprès d'Air Lease Corporation. A l'occasion du vol de livraison de l'appareil, entre Airbus Hamburg et Copenhague, un mélange contenant 10% de biocarburant a été utilisé, une initiative proposée par Airbus depuis 2016, qui entrait parfaitement en ligne avec l'engagement de SAS de réduire son empreinte carbone. Airbus est d'ailleurs le premier constructeur aéronautique à offrir à ses clients la possibilité de recevoir de nouveaux avions de ligne avec du carburant durable.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.58%