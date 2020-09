Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : s'envole de +5% vers 73E Cercle Finance • 07/09/2020 à 14:47









(CercleFinance.com) - La liste des 'favorites' ne change pas, chaque fois qu'une phase d'appétence pour le risque se dessine, ce sont toujours les mêmes valeurs du secteur auto et de l'aéronautique qui se distinguent. Airbus confirme cette règle en s'envolant de +5% vers 73E et s'ouvre le chemin des 76,2E, son zénith du 12 août, et peut-être même des 82,5E du 6 juin dernier.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +4.10%