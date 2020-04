Airbus : s'envole de +10% après ses résultats trimestriels

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de +10% après avoir publié un 1er trimestre 2020 légèrement au-delà des attentes avec un EBIT Ajusté de 281 ME (Oddo BHF : 243 ME, Consensus : 246 ME), en recul de 49%, pour un CA de 10,6 MdE (- 15%).

' Dans le détail, l'EBIT Ajusté d'Airbus Commercial ressort à 191 ME (Oddo BHF : 205 ME, Consensus : 202 ME), en recul de 59% pénalisé par la livraison de 40 appareils de moins qu'au T1 2019, d'une hausse de la R&D (+16 ME) '.

Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 74 E.

Oddo souligne que le groupe termine le 1er trimestre 2020 avec une consommation de Free Cash Flow de 8 030 ME conforme à ses attentes et légèrement meilleure que celles du consensus (-8 271 ME). ' En excluant, le paiement de la pénalité de 3.6 MdE, le FCF est équivalent à celui du T1 2019 (-4.4 MdE) alors que 60 appareils sont portés sur le bilan '.

' A près de 39 MdE (vs c30 MdE le 23 mars), la liquidité nous semble donc suffisante pour traverser cette crise ' indique Oddo.