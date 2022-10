Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Airbus: s'attend au doublement du marché des services information fournie par Cercle Finance • 06/10/2022 à 09:20

(CercleFinance.com) - Airbus s'attend à ce que le marché des services retrouve son niveau pré-pandémique en 2023 et double en valeur au cours des 20 prochaines années, de 95 milliards de dollars aujourd'hui à plus de 230 milliards de dollars en 2041, selon son dernier Global Services Forecast (GSF).



Le nombre de personnes travaillant dans les services aéronautiques, qui permettent aux flottes du monde entier de voler, devrait augmenter de deux millions supplémentaires.



'À lui seul, le nombre de pilotes, d'équipages de cabine et de spécialistes de la maintenance devrait encore augmenter de deux millions d'ici 2041', estime Philippe Mhun, EVP Programmes et Services d'Airbus.



Un taux de croissance annuel composé de 3,7 % entraînera un doublement de la valeur du marché des services au cours des deux prochaines décennies.



Ce qui entraînera une demande plus importante que jamais de main-d'oeuvre hautement qualifiée : 585 000 nouveaux pilotes, 640 000 nouveaux techniciens et 875 000 nouveaux équipages de cabine