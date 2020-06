Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus s'attend à devoir réduire sa production de 40%, dit Faury à Die Welt Reuters • 29/06/2020 à 08:01









PARIS, 29 juin (Reuters) - Airbus AIR.PA s'attend à devoir réduire de 40% sa production au cours des deux prochaines années, a déclaré lundi le président exécutif de l'avionneur européen au journal allemand Die Welt. Le groupe devra s'adapter à cette diminution de la production, a ajouté Guillaume Faury tout en refusant de faire le moindre commentaire sur la réorganisation que cela impliquerait. "Pour les deux prochaines années, 2020-2021, nous considérons que la production et les livraisons serons inférieures de 40% à ce que nous avions initialement prévu", a-t-il dit. (Tim Hepher; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris 0.00%