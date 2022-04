Airbus: s'associe à ITA Airways pour la mobilité urbaine information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 13:01

(CercleFinance.com) - Airbus et ITA Airways ont signé un protocole d'accord pour collaborer autour de la mobilité aérienne urbaine (UAM) en Italie. Les deux entreprises étudieront la création de services UAM sur mesure pour des solutions de mobilité sans émissions.



L'accord prévoit une approche commune envers les acteurs locaux de la mobilité afin d'embarquer des partenaires pour le lancement sûr et durable des opérations avec l'avion électrique à décollage et atterrissage vertical (eVTOL) CityAirbus NextGen, actuellement en cours de développement.



CityAirbus NextGen est un véhicule entièrement électrique équipé d'ailes fixes, d'une queue en V et de huit hélices à propulsion électrique. Il est conçu pour transporter jusqu'à quatre passagers - dont un pilote - dans des vols à zéro émission pour de multiples applications.



Le CityAirbus NextGen est développé pour voler avec une autonomie opérationnelle de 80 km et atteindre une vitesse de croisière de 120 km/h, ce qui le rend parfaitement adapté à une variété de missions.



'C'est l'occasion de tirer parti de notre ambition commune - être les pionniers de l'aérospatiale durable - et de faire progresser de nouvelles solutions de mobilité aérienne pour le vol vertical à zéro émission en faveur de nos villes et communautés', déclare Guillaume Faury, directeur général d'Airbus.