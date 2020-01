Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus :Ryanair serait en discussion pour une grosse commande Cercle Finance • 24/01/2020 à 10:22









(CercleFinance.com) - La filiale autrichienne de Ryanair serait sur le point de commander jusqu'à 100 appareils Airbus a indiqué une porte-parole de Laudamotion à WirtschaftsWoche. Ryanair voudrait passer une commande très importante de nouveaux avions Airbus. La commande porterait sur des A320 et A321 moyen-courriers qui seraient exploités par la filiale autrichienne Laudamotion, qui compte déjà 23 appareils Airbus dans sa flotte précise WirtschaftsWoche. 'Nous sommes actuellement en pourparlers avec Airbus pour une nouvelle expansion de la flotte', a confirmé le porte-parole de Laudamotion à WirtschaftsWoche. L'entreprise n'a pas souhaité commenter le nombre de commandes. 'Nous voulons négocier jusqu'à 100 appareils', a déclaré Ryanair. Le groupe avait déjà indiqué être en négociations pour une grosse commande de 100 appareils d'Airbus au début de l'année dernière. Mais en octobre, la direction de Ryanair n'a pas donné suite aux discussions.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +2.36%