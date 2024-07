Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: Royal Bhutan Airlines va acquérir 5 appareils information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 16:15









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que Drukair - Royal Bhutan Airlines, la compagnie nationale du Royaume du Bhoutan a signé un protocole d'accord (MoU) portant sur l'acquisition de 3 A320neo et 2 A321XLR afin d'étendre son réseau international.



La livraison des nouveaux avions est prévue pour 2030.



La compagnie aérienne prévoit de faire voler ces avions depuis l'aéroport international de Paro et le nouvel aéroport de Gelephu Mindfulness City (GMC), conçu pour devenir le centre économique futuriste du Bhoutan.



À partir de là, Drukair étendra sa connectivité vers l'Europe, l'Asie du Sud-Est et l'Australie.





Valeurs associées AIRBUS 132,78 EUR Euronext Paris +0,74%