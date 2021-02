Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : ricoche sous 94,5E, retombe sous les 90E Cercle Finance • 18/02/2021 à 11:10









(CercleFinance.com) - Airbus ricoche sous 94,5E et ouvre un 'gap' sous 93,42E: le titre retombe sous les 90E: le titre pourrait s'en aller combler le 'gap' des 84,37E du 1er février, puis tester 83E.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -3.59%