Airbus, Rexel, Scor... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Airbus

Le groupe publiera ses résultats du premier semestre.

Bolloré

Le groupe publiera ses résultats du premier semestre.

Delfingen

Delfingen a enregistré au premier semestre un chiffre d'affaires de 224,7 millions d'euros, en baisse de 3,9%. Il a baissé de 5,6% en données comparables. Le spécialiste des solutions de protection des câblages pour les marchés de l'automobile et de l'industrie explique avoir été confronté à une base de comparaison défavorable et à un ralentissement, mais aussi à un retard de démarrage de certaines plateformes électriques aux Etats-Unis et en Allemagne.

Ekinops

Ekinops a enregistré au premier semestre un bénéfice net de 1,5 million d'euros contre un profit de 6 millions d'euros, un an auparavant. L'Ebitda s'est élevé à 8,2 millions d'euros contre 14,3 millions d'euros au 1er semestre 2023, faisant ressortir une marge de 14,3% à l'issue du semestre, contre de 20,2% un an plus tôt, un niveau jugé exceptionnel par la société. Le fournisseur leader de solutions de télécommunications a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 57,5 millions d'euros, en repli de 19%, pénalisé par la chute de 41% des ventes de solutions de Transport optique.

Euroapi

La société dévoilera ses résultats du premier semestre.

Imerys

Le résultat net, part du groupe, d'Imerys, des six premiers mois de 2024 s'est établi à 142 millions d'euros, à comparer aux 145 millions d'euros du premier semestre 2023, qui intégraient une contribution de 44 millions d'euros des activités abandonnées (solutions de haute température, cédées en janvier 2023). L'Ebitda ajusté a progressé de 11,4% à 384 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 20% en progression de 260 points de base, " tirée par le renforcement de l'effet de levier opérationnel et la contribution des coentreprises ".

L'Oréal

Le groupe publiera ses résultats du premier semestre.

Manitou

La société dévoilera ses résultats du premier semestre.

Mersen

Le résultat net part du groupe de Mersen a atteint 38,9 millions d'euros au premier semestre, 2024 contre 43,9 millions d'euros au 30 juin 2023. " Cette baisse s'explique principalement par des charges non courantes, d'un montant de 5,4 millions d'euros, correspondant aux frais d'acquisitions ainsi qu'aux charges et provisions constituées pour les mesures d'optimisation ", a précisé l'expert des spécialités électriques et des matériaux avancés.

Rexel

" Dans un environnement plus complexe, marqué par des incertitudes politiques et un marché plus concurrentiel ", Rexel anticipe désormais une croissance des ventes à jours constants et une marge d'Ebita ajusté " dans la partie basse de la fourchette initiale ". Le groupe prévoyait auparavant une marge d'Ebita ajusté entre 6,3% et 6,6% et une croissance des ventes à jours constants stable à légèrement positive. Rexel table toujours sur une conversion de free cash-flow supérieure à 60%.

Scor

Deux semaines après son avertissement sur ses activités vie et santé, Scor a dévoilé une perte nette de 308 millions d'euros au deuxième trimestre 2024 et de 112 millions pour le premier semestre 2024. En 2023, le réassureur avait généré un bénéfice net de respectivement 192 millions d'euros et 502 millions d'euros. Les activités d'assurance L&H (L&H insurance service) ont essuyé une perte de 329 millions au deuxième trimestre contre un profit de 140 millions, un an plus tôt.

Teleperformance

Le groupe publiera ses résultats du premier semestre.

Tikehau

La société dévoilera ses résultats du premier semestre.

Viridien

Le groupe publiera ses résultats du premier semestre.

Vivendi

A la suite de son dernier communiqué de presse à propos de son projet de scission, Vivendi a apporté plusieurs précisions concernant Canal+. La société indiqué que ce projet se traduirait, s'agissant du groupe Canal+, par l'admission sur la Bourse de Londres des actions d'une société holding de tête, de droit français, qui prendrait la dénomination Canal+ et qui contrôlerait à 100 % la société titulaire d'autorisations d'émission relatives à un service de télévision par voie hertzienne terrestre.