Airbus: revue préliminaire réussie pour le satellite CRISTAL

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que l'Agence Spatiale Européenne a confirmé que la conception préliminaire du satellite destiné à CRISTAL, la mission d'altimétrie des glaces polaires et de la topographie de la neige du programme Copernicus, répond à toutes les exigences du système.



L'altimètre de CRISTAL mesurera pour la première fois la couverture neigeuse des calottes glaciaires, fournissant ainsi des données qui soutiendront les opérations maritimes dans les océans polaires et contribueront à une meilleure compréhension des processus climatiques.



Ce satellite de 1,7 tonne disposera d'une mémoire embarquée pouvant stocker jusqu'à 4 térabits de données à la fois, fournissant ainsi aux scientifiques une mine d'informations au cours de ses 7,5 années de vie. Son lancement est actuellement prévu en 2027.





