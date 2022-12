Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Airbus: réussit une démonstration multi-domaine information fournie par Cercle Finance • 09/12/2022 à 13:46

(CercleFinance.com) - Lors d'une première démonstration européenne en vol à grande échelle menée par Airbus, deux avions de chasse, un hélicoptère et cinq drones d'appui ont accompli ensemble une mission multi-domaine très proche d'une situation réelle.



Le projet FCAS (Future Combat Air System) Manned-Unmanned Teaming Demonstrator va maintenant passer à la phase suivante : développer un véritable démonstrateur de drone d'appui dans les années à venir.



'C'est un exemple de la façon dont nous repoussons les limites et les technologies pour que nos clients puissent remplir leurs missions, sauver des vies et assurer un avenir meilleur pour nous tous', a déclaré Jean-Brice Dumont, directeur Military Air Systems chez Airbus.



Le projet va maintenant entrer dans la phase III, qui conduira à la maturation des capacités existantes et au développement de nouvelles capacités.



L'objectif est de réaliser des premières opérations de ce type avec des avions de combat existants et des drones d'appui à partir des années 2030. Un contrat de lancement vient d'être signé entre Airbus et l'agence nationale d'armement allemande.