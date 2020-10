Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : retombe vers 62E Cercle Finance • 14/10/2020 à 09:36









(CercleFinance.com) - Airbus n'engrange pratiquement aucune commande civile cette année depuis fin février et poursuit ses livraisons à un rythme qui décline mois après mois: le cours retombe vers 62E et semble bien parti pour refermer le 'gap' des 60,17E du 25 septembre, voir re-tester le plancher des 58E du 24 septembre (qui coïncide désormais avec le support oblique unissant les précédents creux des 26 juin et 27 juillet... puis 24 septembre). Si les 58E ne tiennent pas, retour sur le plancher des 49,3E du 15 mai.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -2.07%