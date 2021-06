Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : retombe au contact des 110E Cercle Finance • 25/06/2021 à 17:35









(CercleFinance.com) - Airbus valide un pullback sous les 116E et retombe au contact des 110E : la tendance haussière serait menacée en cas d'enfoncement de la ligne de support des 109,8E. Une rupture déboucherait sur un repli vers 104E (ex-résistance du 19/04) et possiblement sur le comblement du 'gap' des 98,3E du 26/05.

