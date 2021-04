Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : retenu pour l'appel d'offres des 'tankers' canadiens Cercle Finance • 01/04/2021 à 16:03









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé jeudi s'être qualifié pour l'appel d'offres lancé par le Canada en vue du remplacement de ses avions de transport militaire et de ravitaillement. L'avionneur européen a été retenu par le gouvernement canadien en tant que soumissionnaire pour le projet, qui vise à remplacer une flotte d'avions ravitailleurs Airbus A310 MRTT 'multi-rôles' exploitée par l'Aviation royale canadienne. Airbus explique que son A330 MRTT a été identifié comme capable de répondre aux exigences du projet, qui doit maintenant passer à l'étape suivante avec une ébauche de projet d'appel d'offres attendue au troisième trimestre. Le cahier des charges canadien spécifie que l'appareil sélectionné doit être un aéronef 'multi rôles' capable d'effectuer un large éventail de missions, allant du ravitaillement en vol au transport stratégique et à l'évacuation sanitaire. Airbus fait valoir que son MRTT est déjà opéré par plusieurs alliés clés du Canada au sein de l'OTAN, comme l'Australie et le Royaume-Uni.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +4.02%