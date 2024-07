Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: résultat net en recul de 46% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 18:21









(CercleFinance.com) - Airbus publie un chiffre d'affaires de 28,8 milliards d'euros au titre du 1er semestre, en hausse annuelle de 4%. Les activités de défense représentent 5,15 milliards d'euros et progressent de 8%.



L'avionneur présente un EBIT ajusté de 1391 ME, en repli de 47%,

Alors que les dépenses en R&D ont progressé de 11%, pour atteindre 1593 ME, le résultat net ressort à 825 ME, en baisse de 46%, soit un BPA de 1,04 euro (-46%).



' Notre performance financière à mi-année reflète principalement les importantes charges liées à nos activités spatiales. Nous nous appliquons à résoudre les causes racines de ces difficultés ', a commenté Guillaume Faury, Président exécutif d'Airbus.



Côté perspectives, l'entreprise vise en 2024 un objectif de 770 livraisons d'avions commerciaux, un EBIT ajusté d'environ 5,5 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant financement des clients d'environ 3,5 milliards d'euros.





