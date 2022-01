Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: reprise des commandes d'hélicoptères en 2021 information fournie par Cercle Finance • 26/01/2022 à 10:57









(CercleFinance.com) - Airbus a fait état mercredi d'un redressement de ses commandes d'hélicoptères en 2021, évoquant de 'solides signes de reprise' du marché après un exercice 2020 marqué par les conséquences de la pandémie.



Dans un communiqué, sa filiale Airbus Helicopters indique avoir enregistré un total de 419 commandes brutes l'an dernier, dont 414 commandes nettes, un chiffre à comparer avec 289 commandes brutes en 2020, dont 268 nettes.



Le groupe aéronautique européen dit avoir tout particulièrement bénéficié d'une hausse de la demande pour ses appareils les plus légers, les H125 et H130, très prisés de ses clients commerciaux et des organismes parapublics.



En termes géographiques, Airbus souligne avoir profité d'une dynamique favorable sur ses marchés domestiques, la France ayant fait l'acquisition de 40 H160 l'an dernier, ainsi que de huit H225 et deux H145.



L'Espagne a, elle, commandé 36 appareils H135.





