Airbus repousse son objectif de développement des services

PARIS, 30 juin (Reuters) - Airbus AIR.PA a repoussé son objectif de dégager un chiffre d'affaires de dix milliards de dollars dans le secteur des services en raison de la crise du coronavirus, mais s'en tient à cette stratégie, a annoncé Philippe Mhun, vice-président exécutif programmes et services, alors que l'entreprise se dirige vers une restructuration plus large. Le constructeur aéronautique européen comptait parvenir à ce résultat d'ici 2030. En 2019, l'avionneur a réalisé un chiffre d'affaires de plus de quatre milliards de dollars dans ce secteur, mais la crise sanitaire a entraîné une baisse de la demande de services tels que les pièces détachées et la collecte de données de maintenance. "Cela retarde un peu l'ambition en termes de timing, mais la stratégie est toujours d'actualité. Nous pensons toujours que le développement des services a du sens", a déclaré Philippe Mhun à Reuters. (Tim Hepher, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.58%