Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: report d'une commande d'avions par Spirit Airlines information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 13:57









(CercleFinance.com) - Spirit Airlines indique avoir conclu un accord avec Airbus pour reporter tous les avions en commande dont la livraison est prévue au deuxième trimestre 2025 jusqu'à la fin de 2026, à une nouvelle période 2030-2031.



Ces reports n'incluent pas les avions en location directe dont la livraison est prévue au cours de cette période, soit un au deuxième et un au troisième trimestre 2025, et il n'y a aucun changement sur les avions commandés auprès d'Airbus à livrer entre 2027 et 2029.



La compagnie aérienne américaine explique que cet accord améliorera sa position de liquidité d'environ 340 millions de dollars au cours des deux prochaines années. Elle a l'intention de mettre à pied environ 260 pilotes à compter du 1er septembre 2024.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.07%