Airbus : replonge vers 61,5E, support à préserver Cercle Finance • 22/09/2020 à 13:23









(CercleFinance.com) - Airbus replonge vers 61,5E et menace le support crucial des 61,8E des 26 juin et du 27 au 31 juillet. En cas d'enfoncement, le titre irait chercher du soutien dans la zone des 55E puis des 50E à moyen terme (règle du balancier).

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.54%