Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : replonge, sous le support des 106,5E Cercle Finance • 19/07/2021 à 13:51









(CercleFinance.com) - Airbus replonge, sous le support des 106,5E, ce qui constitue au minimum une alerte sérieuse (à confirmer en clôture). Le titre risque de chuter très vite en direction du 'gap' des 98,29E du 27 mai, voir du plancher des 95E des 13 et 19 mai.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -4.92%