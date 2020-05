Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : replonge sous 51,5E, teste ses planchers annuels Cercle Finance • 12/05/2020 à 16:20









(CercleFinance.com) - Airbus replonge sous 51,5E, affecté par les propos de Dave Calhoun, le CEO de Boeing, pour qui la 'reprise va être lente, avec un trafic aérien languissant à des niveaux déprimés pendant des mois. Les voyages en avion ne retrouveront pas leur niveau de croissance avant le virus avant le milieu de la décennie'. Airbus qui retrograde vers 51,25E tutoie ses planchers annuels, c'est à dire la zone des 51E testée le 27 avril, le principal support historique demeurant 49/49,5E (plancher des 18 mars et 3 avril). Le soutien de la paie du gouvernement américain pour les compagnies aériennes expire fin septembre.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -6.02%