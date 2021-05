Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : repasse en force les 100E, retour à la 'normale' ? Cercle Finance • 27/05/2021 à 12:50









(CercleFinance.com) - Airbus repasse en force les 100E et retrace son zénith annuel des 104,54E du 16 avril dernier alors que la direction de l'avionneur revoit à la hausse ses cadence de production pour la famille A-320 : 45 appareils par mois au 4e trimestre 2021, 64 d'ici le 2e trimestre 2023, 70 appareils d'ici le 1er trimestre 2024 puis 75 avions par mois d'ici à 2025 (comme avant la crise sanitaire). Airbus tracte littéralement le CAC40 vers de nouveaux sommets historiques (le CAC 'GR' franchit les 18.150. Une sortie 'par le haut' du corridor 94,5/104,5E validerait un objectif de 114,5E, sachant qu'il existe une résistance vers 110E qui remonte à début août 2018.

