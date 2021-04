Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : repasse en force le cap des 100E Cercle Finance • 15/04/2021 à 17:27









(CercleFinance.com) - Airbus repasse en force le cap des 100E et 'soulève' la résistance des 104E du 25 février. En cas de succès, après une oscillation qui a permis de trouver un support vers 95E, le titre bénéficie d'un potentiel (modeste) d'appréciation en direction de 113E (ex-plancher du 3 juin 2019 et ex-plancher du 27/02/2020, veille de rupture en direction de 49E, soit -60%).

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +2.61%