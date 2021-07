Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : renoue avec les bénéfices au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 08:54









(CercleFinance.com) - Le groupe Airbus publie aujourd'hui un chiffre d'affaires de 24,6 MdsE au titre du 1er semestre, soit une hausse de 30% par rapport à la même période, un an plus tôt. L'activité est portée par Airbus (+42%, à 17,8 MdsE) et par Airbus Helicopters (+11%, à 2,6 MdsE) tandis que Airbus Defence and Space reste stable à 4,5 MdsE. L'EBIT ajusté du groupe ressort à 2,7 MdsE, en forte progression par rapport au 1er semestre 2020 (-945 ME). L'avionneur européen enregistre finalement un résultat net de 2,2 MdsE ce semestre, loin de la perte de 1,9 MdE réalisée un an plus tôt. Par conséquent, le BPA s'établit à 2,84 euros, contre -2,45 euros il y a douze mois. Pour 2021, l'entreprise a actualisé ses prévisions et vise la livraison de 600 avions commerciaux et un EBIT ajusté de 4 MdsE.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.90%