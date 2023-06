Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : renoue avec les 126E, peut tenter les 129,5E information fournie par Cercle Finance • 01/06/2023 à 17:12









(CercleFinance.com) - Airbus renoue avec les 126E (testé à l'ouverture le 29 mai) et se dirige vers le retracement de la résistance des 129,5E des 20 avril et 18 mai, voir un test de l'oblique ascendante moyen terme qui gravite vers 131,5E.

L'objectif suivant ne serait autre que le retour à 139E, le zénith du 24/01 et 11/02/2020.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +2.77%