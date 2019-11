Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : renforce son partenariat avec la Chine Cercle Finance • 06/11/2019 à 10:21









(CercleFinance.com) - Airbus annonce renforcer son partenariat avec la Chine, les deux parties s'engageant à 'approfondir et à élargir leur coopération dans le secteur de l'aviation'. Selon les termes de cet accord, les deux parties souhaitent renforcer la capacité de production du groupe en Chine. 'Dans le cadre de l'objectif d'Airbus d'atteindre un taux de production global de 63 appareils par mois pour la famille A320 en 2021, la chaîne de montage final de la famille A320 d'Airbus Tianjin est sur la bonne voie pour augmenter sa production à six appareils par mois d'ici la fin 2019, ce qui représente une augmentation de 50% par rapport à sa conception d'origine. Les productions de l'A350 XWB seront étendues au centre d'achèvement et de livraison d'Airbus Tianjin à partir du deuxième semestre de 2020. Celui-ci devrait livrer son premier avion A350 d'ici 2021', explique Airbus.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.93%