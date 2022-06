Airbus: renforce ses capacités en cybersécurité information fournie par Cercle Finance • 02/06/2022 à 12:12

(CercleFinance.com) - Airbus annonce le lancement d'une série de mesures et d'investissements visant à développer et renforcer ses capacités et son expertise en matière de cybersécurité.



L'idée est d'assurer la meilleure protection possible de ses propres activités, mais aussi celles de son écosystème et de ses clients, indique l'avionneur.



Airbus a ainsi décidé de regrouper ses activités de services de cybersécurité au sein d'une organisation unique qui sera opérationnelle à compter du 1er juillet 2022.



Cette nouvelle organisation rassemblera quelque 1 000 experts (basés en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne) et fournira une offre de services globale pour protéger le groupe et répondre aux besoins des autorités nationales et des clients commerciaux.



Par ailleurs, Airbus a lancé un plan d'investissement à deux chiffres en millions d'euros - essentiellement axé sur les activités de R&D - au profit de sa filiale Stormshield qui propose des solutions de sécurité des données, des terminaux et des réseaux.



Enfin, parmi les nombreuses initiatives dans la formation et le recrutement, Airbus a aussi lancé son propre diplôme en cybersécurité : les 25 premiers étudiants débuteront leur programme de formation diplômante en septembre 2022.