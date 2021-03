Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : remporte un premier contrat de 100ME avec la DGA Cercle Finance • 04/03/2021 à 11:02









(CercleFinance.com) - Dans le cadre du programme Syracuse IV, Airbus s'est vu attribuer un accord-cadre de 10 ans, baptisé Copernicus, pour la construction et la modernisation d'une partie du segment sol des satellites de télécommunications utilisés par l'armée française. Dans le cadre de Copernicus, la Direction générale de l'armement (DGA) a passé une première commande de plus de 100 millions d'euros portant spécifiquement sur le développement du futur système de gestion des communications par satellite pour le ministère de la Défense. Le projet Copernicus vise également à accroître l'opérabilité de Comcept, le réseau de communications multi-satellites conçu par Airbus et mis en service par l'armée française en 2017.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.36%