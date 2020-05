Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus remporte un contrat de communications par satellites de l'UE Reuters • 12/05/2020 à 14:01









PARIS, 12 mai (Reuters) - Airbus AIR.PA annonce mardi avoir remporté un nouveau contrat de communications par satellites pour les missions militaires et civiles de l'Union européenne et de ses Etats membres. Ce contrat cadre d'une durée de quatre ans et d'un montant estimé à plusieurs dizaine de millions d'euros a été attribué par l'Agence européenne de défense (AED), précise le constructeur aéronautique dans un communiqué. "Le contrat 'EU SatCom Market' permet aux Etats membres de l'Union européenne de centraliser leurs besoins de communications par satellites, et d'obtenir de façon coordonnée un accès plus économique et performant à ces services", précise Airbus. "Avec ce programme de communications par satellites, Airbus contribue à la construction de capacités communes pour la défense européenne, et pour ses missions de maintien de la paix et de la sécurité", commente Dirk Hoke, directeur général d'Airbus Defence and Space, dans le communiqué. (Henri-Pierre André, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -4.31%