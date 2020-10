Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus remporte deux contrats spatiaux avec l'Agence européenne ESA Reuters • 14/10/2020 à 08:16









PARIS, 13 octobre (Reuters) - Le groupe Airbus AIR.PA annonce mercredi avoir été sélectionné par l'Agence spatiale européenne (ESA) pour le premier retour sur Terre d'échantillons prélevés sur la planète Mars. Le contrat porte sur un montant de 491 millions d'euros. La mission Mars Sample Return (MSR) est menée en commun par l'ESA et la NASA, son homologue américaine. Elle devrait s'étendre sur cinq ans. Airbus a également été choisi par l'ESA pour la phase d'étude d'un nouveau module d'alunisseur. L'European Large Logistic Lander (EL3) devra à terme pouvoir transporter jusqu'à 1,7 tonne de cargaison sur la Lune. Les premières missions sont prévues pour la fin des années 2020. (Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

