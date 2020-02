Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : relance la chaîne d'assemblage de Tianjin Cercle Finance • 11/02/2020 à 14:53









(CercleFinance.com) - Airbus a été autorisé par les autorités chinoises à reprendre les opérations de la chaîne d'assemblage final de Tianjin. ' Cela signifie que le groupe peut augmenter progressivement la production, tout en mettant en oeuvre toutes les exigences de santé et de sécurité pour les employés d'Airbus, qui reste la priorité absolue ' indique la direction. La Société informe régulièrement le personnel de la situation et des besoins précautions à prendre. ' Airbus évalue constamment la situation et surveille tout impact potentiel sur la production et les livraisons et tentera de les atténuer via des plans alternatifs si nécessaire ' indique le groupe.

