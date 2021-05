Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : relance d'un projet de modernisation à Toulouse Cercle Finance • 12/05/2021 à 09:25









(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir relancé son projet de modernisation des capacités industrielles pour les appareils de la famille A320 à Toulouse, décision qui va lui permettre d'accroître la flexibilité de son système global de production. Cette chaîne d'assemblage final (FAL) modernisée et numérisée pour l'A320 et l'A321 remplacera l'une des FAL A320 actuelles à Toulouse. Elle sera installée dans l'ancien site Lagardère de l'A380 et devrait être opérationnelle d'ici fin 2022. Cette flexibilité accrue pour la production de l'A321 soutiendra également l'entrée en service de l'A321XLR depuis Hambourg à partir de 2023. Hambourg et Mobile (Alabama) sont actuellement les seuls sites de production Airbus qui assemblent l'A321.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.97%