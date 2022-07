Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: rejoint un fonds d'investissement pour l'hydrogène information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 18:18









(CercleFinance.com) - Airbus annonce ce soir avoir rejoint le plus grand fonds d'investissement au monde dédié aux infrastructures d'hydrogène propre, un fonds géré par Hy24, joint-venture entre Ardian (société d'investissement privée de premier plan) et FiveTHydrogen (gestionnaire d'investissement spécialisé dans l'hydrogène propre).



L'implication d'Airbus dans ce fonds témoigne de l'engagement de l'avionneur en faveur d'une économie mondiale de l'hydrogène, condition préalable à la mise en service réussie de ses avions commerciaux à zéro émission d'ici 2035.



' Depuis 2020, Airbus s'est associé à de nombreuses compagnies aériennes, aéroports, fournisseurs d'énergie et partenaires industriels pour développer progressivement la disponibilité mondiale de l'hydrogène ', a déclaré Karine Guenan, vice-présidente en charge des écosystèmes neutres en carbone chez Airbus.





