Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : refranchit les 120E, pourrait viser 130E information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 12:23









(CercleFinance.com) - Airbus refranchit les 120E après l'annonce d'un bénéfice de 2,009MdsE au deuxième trimestre (contre une perte de 1,23MdE au T2 2020) et l'envol de 70% du C.A à 14,177MdsE (attention, effet de base maximum, tout était à l'arrêt l'an dernier). La résistance des 116E est effacée via un 'gap' au-dessus de 115,34E et la dernière oscillation entre 103 et 116E induit un potentiel de hausse vers 130E (130,18E étant le 'gap' resté béant depuis le 19/02/2020). Le tout prochain objectif n'est autre que 123,52E, le 'gap' baissier du 25/02/2020.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +3.07%