Airbus : refranchit le cap des 72E

(CercleFinance.com) - Airbus s'arrache littéralement à la hausse au cours de la dernière heure de cotation et refranchit en clôture le cap des 72E (ex-résistance du 16 juin et 15 juillet): le titre s'ouvre le chemin de la résistance baissière oblique qui gravite vers 73,5E.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +4.37%