(CercleFinance.com) - Dopé par le recul de l'Euro à parité face au Dollar Airbus, refranchit en force les 100E.

Mais c'est surtout le débordement des 98E qui fait la différence avec le franchissement 'par le haut' d'une structure de retournement en triangle: et ceci survient après une double reprise d'appui sur les 90E les 7 mars, 23 et 30 juin... en excluant le 'bear trap' du 5 juillet à 88,9E.

L'ex-plancher du 27 avril est retracé, le prochain objectif sera l'ex-résistance des 112E du 27 mai et 6 juin.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +3.88%