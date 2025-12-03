Airbus réduit ses objectifs de livraison après des problèmes de fabrication, mais les perspectives de bénéfices sont maintenues

Airbus revoit à la baisse son objectif de livraison de 790 appareils pour 2025

Les livraisons de novembre sont affectées par des défauts de panneaux de fuselage

Airbus maintient ses prévisions financières malgré les retards de livraison

(Refonte, ajout de contexte, mise à jour des actions) par Dimitri Rhodes et Tim Hepher

Airbus AIR.PA a réduit de 4 % son objectif de livraisons commerciales pour l'ensemble de l'année, à environ 790 avions, mercredi, mais a maintenu ses objectifs financiers, ce qui a fait rebondir ses actions, le constructeur d'avions européen ayant clarifié son dernier revers industriel.

La décision d'agir est intervenue un jour après que le directeur général Guillaume Faury a confirmé la "faiblesse" des livraisons de novembre en raison d'un problème de qualité du fuselage et a déclaré à Reuters qu'Airbus déciderait de l'impact sur le reste de l'année "dans les heures et les jours" à venir.

Les actions d'Airbus ont augmenté de plus de 3 %, après avoir chuté de près de 7 % au cours des deux dernières séances. La société avait précédemment prévu environ 820 livraisons pour 2025, soit une augmentation de 7 % par rapport à l'année dernière,

Les analystes ont déclaré que la décision de maintenir les objectifs financiers illustrait la rentabilité de la principale vache à lait d'Airbus, l'A320, qui a récemment dépassé le Boeing 737 en tant que modèle le plus livré de l'industrie, ainsi que le soutien de ses activités de Défense et d'Hélicoptères.

Reuters a rapporté pour la première fois le problème des fuselages lundi, dans la foulée d'un rappel d'urgence de milliers d'A320 pour un changement de logiciel lié au rayonnement solaire.

Le problème concerne l'épaisseur de certains panneaux de fuselage usinés par l'un des deux fournisseurs extérieurs, mais il n'est pas considéré comme un problème de sécurité immédiat, car les pièces peuvent encore supporter des contraintes supérieures aux valeurs maximales auxquelles elles sont susceptibles d'être soumises.

Cependant, peu de compagnies aériennes sont prêtes à prendre le risque de réparations coûteuses pour exclure la possibilité d'une décompression si l'avion est encore endommagé en service, et Airbus a dû freiner les livraisons pour entamer des inspections rapides.

Au total, 628 avions doivent être inspectés, dont 168 en service, et des sources industrielles ont déclaré en début de semaine que le défaut avait été découvert sur plusieurs dizaines d'avions en production. Airbus a déclaré que seule une partie des avions nécessiterait des travaux supplémentaires.

Le défaut affecte principalement l'avant de l'avion, autour de la porte passager, mais les ingénieurs ont également trouvé des défauts à l'arrière de l'avion, selon une présentation vue par Reuters.

Air Current a indiqué que chaque réparation, qui implique le retrait et le remplacement de panneaux, prendrait de trois à cinq semaines.

Tout en bénéficiant d'une forte demande et en comblant le vide laissé par les crises successives chez Boeing BA.N , Airbus a eu du mal à atteindre ses objectifs industriels, car les moteurs, puis les sièges, et maintenant sa chaîne d'approvisionnement principale de fabrication ont connu des retards ou des pépins.

Chloé Lemarie, analyste chez Jefferies, a noté que les retards des moteurs, qui pèsent sur les plans de livraison d'Airbus depuis plus d'un an, n'ont pas été mentionnés dans le communiqué révisant l'objectif.

Boeing, quant à lui, sort enfin d'une série de crises avec son avion 737 MAX et a déclaré mardi qu'il prévoyait un flux de trésorerie positif en 2026, ce qui a fait grimper ses actions de 10 %. L'entreprise enregistre davantage de ventes cette année, mais reste à la traîne de son rival européen en ce qui concerne les livraisons.

Les pièces concernées chez Airbus ont une épaisseur incorrecte à la suite d'un processus d'étirement et de fraisage effectué par la société Sofitec Aero, basée à Séville, qui n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Guillaume Faury a confirmé mardi que le problème des panneaux de fuselage avait affecté les livraisons de novembre.

Des sources industrielles ont déclaré à Reuters qu'Airbus avait livré 72 avions ce mois-là, soit moins que prévu. L'entreprise doit publier ses données mensuelles vendredi.

Airbus a déclaré que ses objectifs financiers pour l'année étaient inchangés. Il vise un résultat d'exploitation ajusté d'environ 7,0 milliards d'euros (8,2 milliards de dollars) et un flux de trésorerie disponible d'environ 4,5 milliards d'euros.

Les analystes ont déclaré que la décision de maintenir les objectifs financiers malgré la baisse des livraisons suggère que l'entreprise se dirigeait vers un dépassement des prévisions pour l'ensemble de l'année.

Les analystes de Citi ont estimé que la baisse des livraisons aurait affecté le bénéfice de 400 à 450 millions d'euros et la trésorerie de 600 millions d'euros.

(1 dollar = 0,8590 euro)