Airbus réduit sa production face à la crise du coronavirus

PARIS, 8 avril (Reuters) - Airbus AIR.PA a annoncé mercredi une réduction généralisée de sa production pour l'adapter aux perturbations provoquées par l'épidémie de nouveau coronavirus. L'avionneur européen abaisse ainsi d'un tiers, à 40 appareils par mois, la production de sa famille de monocouloirs A320, ses avions les plus vendus, ce qui constitue le plus important ajustement de son existence. La production des A350 passe à six avions par mois, soit une contraction d'environ 40%, et celle des A330 à deux par mois, une baisse de plus de 40%. Airbus précise qu'en moyenne, sa production est réduite d'un tiers. Cette initiative est prise alors que ses livraisons ont chuté de moitié en mars, à 36 appareils. Airbus dit avoir livré 122 appareils au premier trimestre, soit un recul de 25% sur un an. Il précise avoir produit 60 appareils supplémentaires au premier trimestre mais il n'a pas été en mesure de les livrer en raison de la crise sanitaire, qui a contraint de nombreuses compagnies aériennes à reporter les livraisons. La pandémie de nouveau coronavirus, apparu en décembre en Chine, a provoqué une quasi-paralysie du transport aérien à travers le monde en raison des mesures prises pour tenter de l'enrayer. Airbus a été particulièrement affecté par les mesures de confinement de la population en vigueur depuis mi-mars en France et en Espagne, deux de ses principaux pays d'assemblage. (Tim Hepher et Piotr Lipinski version française Bertrand Boucey, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +4.86%